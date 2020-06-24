Magazin Ebru Şallı oğlu Pars'ın ölümünden sonra ilk kez paylaştı

Ebru Şallı oğlu Pars'ın ölümünden sonra ilk kez paylaştı

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Ebru Şallı oğlu Pars'ın ölümünden sonra ilk kez paylaştı

9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı nisan ayında kaybeden Ebru Şallı Instagram hesabından büyük oğlu Beren'le fotoğrafını paylaştı.

24 Haziran 2020, Çarşamba 07:59 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı, 16 yaşındaki oğlu Beren’le fotoğrafını paylaştı. Küçük oğlu Pars'ı kaybetmesinin ardından oğlu Beren ile ilk defa fotoğrafını paylaşan Şallı fotoğrafını “Berom” notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

7 kilo verdi

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'da tatil yapıyor. Zor günler geçiren Şallı, 7 kilo vererek 45 kiloya kadar düştü.

Uğur Akkuş, Ebru Şallı'nın moralini biraz olsun düzeltebilmek için Bodrum'dan lüks bir villa aldı. Ancak Ebru Şallı günlerdir verandadan dahi dışarı çıkmıyor.


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