Ebru Şallı oğlunun mezarına bileklik ve çiçek bıraktı

Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verildi. Büyük acı yaşayan Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyaret etti.

Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.









DHA