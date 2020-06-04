Magazin Ebru Şallı: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim

Ebru Şallı: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim

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Ebru Şallı: Ponçiğin isteğini yerine getireceğim

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Küçük oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım daha geldi.

04 Haziran 2020, Perşembe 23:22 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Zaman zaman oğlu ile ilgili paylaşımlar yapan Şallı yine duygulandırdı. Instagram hesabından oğlu ile fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı ""Mutfaklar bomboş artık. Dünle beraber gitti, cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Ponçiğin isteğini yerine getireceğim. Bugün biraz idare edin beni"" notunu düştü.


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