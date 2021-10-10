Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti

44 yaşındaki eski manken, "Üçüncü yılımız bitti. Her şey çok güzeldi." dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tören ile dünyaevine girmişti.