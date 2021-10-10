Magazin Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti

Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti

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Ebru Şallı: Uğur ile üçüncü yılımız bitti

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Akkuş ile evlilik yıl dönümlerini Paris'te kutlayan Şallı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

10 Ekim 2021, Pazar 14:59 Son Güncelleme:
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44 yaşındaki eski manken, "Üçüncü yılımız bitti. Her şey çok güzeldi." dedikten sonra eşiyle oradan ayrıldı.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan mutlu birliktelikleri süren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tören ile dünyaevine girmişti.

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