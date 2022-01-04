Yakın arkadaşları ile pijama konseptli bir gün geçiren Uğur Akkuş (41) ve eski manken Ebru Şallı (44), sosyal medya hesaplarından o anlatı paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir süreliğine işleri için Amerika'da bulunan iş insanı Uğur Akkuş’u, eşi Ebru Şallı da bu süreçte yalnız bırakmayacak.



