Magazin Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti yeni yıla ABD'de girdi

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti yeni yıla ABD'de girdi

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti yeni yıla ABD'de girdi

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, yeni yılı Los Angeles'ta karşıladı. Ünlü çift sakin bir yılbaşı geçirmeyi tercih ederek 31 Aralık akşamı evde dostlarıyla vakit geçirdiler.

04 Ocak 2022, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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Yakın arkadaşları ile pijama konseptli bir gün geçiren Uğur Akkuş (41) ve eski manken Ebru Şallı (44), sosyal medya hesaplarından o anlatı paylaşmayı ihmal etmedi.

Bir süreliğine işleri için Amerika'da bulunan iş insanı Uğur Akkuş’u, eşi Ebru Şallı da bu süreçte yalnız bırakmayacak.

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