Magazin Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ıssız koylarda

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ıssız koylarda

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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ıssız koylarda

Ebru Şallı geçen yıl 26 Eylül’de As Holding’in patronu Uğur Akkuş ile nikah masasına oturmuştu. // Hakan Kırarslan

22 Eylül 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Çift, yazın büyük bölümünü Bodrum’da tuttukları lüks villada geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de İstanbul’a dönmüştü. Birinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya hazırlanan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum’a tekrar gitti. Bu kez mavi yolculuğa çıktılar.

Öpücüklere boğdu

Çift, önceki gün tekneyle gezdikleri ıssız koylardan birinde görüntülendi. Denize girip romantik anlar yaşadılar.

Ebru Şallı, eşini suda öpücüklere boğdu. Çıktıktan sonra da duş almasına yardımcı oldu. Ardından Uğur Akkuş’un dizlerine yatarak uzun süre güneşlendi.

İkilinin birinci evlilik yıldönümü için çıktıkları kutlama tatilini uzatacağı öğrenildi.


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