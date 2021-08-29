Ebru Şallı'dan bikinili tatil paylaşımı
Uzun süredir eşi Uğur Akkuş’la tatilde olan Ebru Şallı, takipçilerini ihmal etmiyor. Ebru Şallı son olarak tatilde çekildiği bikinili karesini sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.
29 Ağustos 2021, Pazar 15:33 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından sık sık tatil paylaşımları yapan Ebru Şallı eşiyle tatilini sürdürüyor. Düzgün fiziğiyle dikkatleri çeken Ebru Şallı’dan yeni bir tatil paylaşımı geldi. Ebru Şallı siyah bikinisiyle objektiflerin karşısına geçti. Formda vücuduyla dikkat çeken Ebru Şallı, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni aldı. İşte Ebru Şallı'nın o paylaşımı...