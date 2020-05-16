Magazin Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

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Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım

16 Nisan'da 2 yıldır mücadele lenfoma hastalığı savaşını kaybeden Pars'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım daha geldi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 22:04 Son Güncelleme:
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. 

Oğlunun acısını yaşayan Ebru Şallı, Instagram hesabından çiçek açan orkidesini paylaşarak, “Her çiçeğim yeniden açar bu sefer yavrusuyla açıyor” notuyla herkesi duygulandırdı.


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