Magazin Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

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Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım

Geçtiğimiz yıl 10 yaşındaki oğlu Pars'ın ölümüyle yıkılan Ebru Şallı'nın babası Şükrü Şallı yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören Şükrü Şallı, dün Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanırken Şallı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

30 Kasım 2021, Salı 22:32 Son Güncelleme:
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Yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybeden Ebru Şallı, aldığı ikinci ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Ünlü mankenin kanser tedavisi gören babası da dün hayatını kaybetti. Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlayan Şallı, yaşadığı acı günün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"PONÇİĞİM SENİ EN GÜZEL YERE ALDI"

Instagram hesabından babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşarak vefat eden oğlunu anan Şallı, "Canım babam. Ponçiğim seni en güzel yere aldı biliyorum" notunu yazdı. Şallı'nın paylaşımını gören ünlü isimler peş peşe yorum yaparak taziye dileklerinde bulundu.

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