Magazin Ebru Şallı'dan yürekleri acıtan talep

Ebru Şallı'dan yürekleri acıtan talep

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Ebru Şallı'dan yürekleri acıtan talep

Ebru Şallı, kısa bir süre önce hayatını kaybeden oğlu Pars'ı kabrinde ziyaret etmek için izin başvurusu yaptı.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 21:04 Son Güncelleme:
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16 Nisan'da 2 yıldır mücadele lenfoma hastalığı savaşını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı "Ponçik" dediği 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek. Şallı, sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yaptı.


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