16 Nisan'da 2 yıldır mücadele lenfoma hastalığı savaşını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı "Ponçik" dediği 10 yaşındaki oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek. Şallı, sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yaptı.







