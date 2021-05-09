Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen dokuz yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl lenfomaya yenik düşmüş ve hayata veda etmişti.

"HEP ANNENİM"

'Anneler Günü'nde Şallı, oğlu Pars ile olan fotoğrafını "Hep annenim, sonsuza kadar. Meleğim" notuyla paylaştı. Eski mankenin paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.