Ebru Şallı'nın evlat hasreti! Paylaşımı takipçilerini duygulandırdı
Geçtiğimiz yıl 10 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı'dan, 'Anneler Günü'nde yürek burkan paylaşım geldi. 44 yaşındaki Şallı'nın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.
09 Mayıs 2021, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen dokuz yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz yıl lenfomaya yenik düşmüş ve hayata veda etmişti.
"HEP ANNENİM"
'Anneler Günü'nde Şallı, oğlu Pars ile olan fotoğrafını "Hep annenim, sonsuza kadar. Meleğim" notuyla paylaştı. Eski mankenin paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.