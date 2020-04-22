Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak
Ebru Şallı'nın bir yıldır Lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Ses sanatçısı Onur Akay, Pars'ın mezarının, 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını söyledi.
22 Nisan 2020, Çarşamba 19:41 Son Güncelleme:
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Onur Akay, Ebru Şallı ve oğlu Pars Tan ile ilgili bilgiler verdi.
- Ebru, oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı.
- Corona virüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacak.
Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Ebru Şallı’nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.
Bileklik ve çiçek bıraktı
Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verilmişti.
Büyük acı yaşayan Ebru Şallı önceki gün oğlunun mezarını ziyaret etti.
Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.