Onur Akay, Ebru Şallı ve oğlu Pars Tan ile ilgili bilgiler verdi.

Ebru, oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünya evine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı.

Corona virüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacak.

Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Ebru Şallı’nın o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

Bileklik ve çiçek bıraktı

Pars Tan Kilyos mezarlığında toprağa verilmişti.

Büyük acı yaşayan Ebru Şallı önceki gün oğlunun mezarını ziyaret etti.

Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında uzun süre dua ettikten sonra mezarın başına bileklik ve çiçek bıraktı. Bileklikte sembol ve 45 numarası olduğu görüldü. Şallı, daha sonra mezarın başından ayrıldı.