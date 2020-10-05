Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile önceki akşam Etiler’deki Papermoon Restaurant’tan çıkarken görüntülendi. Eşinin hediyesi 300 bin TL’lik tektaşı, pembe mini elbisesi ve stilettolarıyla çok havalıydı. Podyumda yürür gibi bir hali vardı. Şallı “Eşimle karar aldık. Artık vaktimizin çoğunu Bodrum’da aldığımız evimizde geçireceğiz. İşler için İstanbul’a gelip döneceğiz. Teknemiz de orada. Deniz bana çok iyi geliyor. Evlilik yıldönümümüzü bile orada kutladık” dedi.

“Ebru’yla bin yıl geçer"

Bu sırada Uğur Akkuş söze girip şöyle söyledi: “Ebru’yla değil bir, bin yıl geçer. Güzel eşim benim.”