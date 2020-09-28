Ebru Şallı 26 Eylül 2019’da Uğur Akkuş ile evlenmişti. Çift birinci yıl kutlaması için yaz boyu tatil yaptıkları Bodrum Mandarin Oriental Otel’e gitti. Uğur Akkuş’un günler öncesinden organize ettiği sürprizler sırasıyla şöyle gerçekleşti: Önce isimlerinin baş harfi ve kalp şeklinde yapılmış simitlerle kahvaltı ettiler.

Uğur Akkuş eşine kalp şeklinde, meyvelerle süslü bir pasta yaptırdı. Ardından kucak dolusu kırmızı gül armağan etti. Gül yapraklarıyla süslü masada romantik bir yemek yediler. Yatak odalarını da balonlar ve gül yapraklarıyla donattı.







