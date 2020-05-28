Magazin Ebru Şancı: Alpaslan ruh hastası

Ebru Şancı: Alpaslan ruh hastası

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Ebru Şancı: Alpaslan ruh hastası

Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenen ve 7 aylık hamile olan Ebru Şancı çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti. Oğluna 7 aylık hamile olan Ebru Şancı’dan yine samimi ve çarpıcı açıklamalar geldi. “Oğlumuzun adını Kürşat Fırat koyacağız. Zamanı gelince sünnet düğününü de bizim evlendiğimiz tarihi Kasteel Den Brandt Şatosu’nda gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

'İki çocuk daha istiyorum'

Ebru Şancı şunları söyledi:

  • “Biz Alpaslan ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir nargile kafede tanıştık. 3 gün sonra yemeğe çıktık. Ondan sonra beni hiç bırakmadı.”
  • “İstediğim gibi bir evlilik teklifi gelmedi ama 10’uncu yılımızda telafi etmesini bekliyorum.”
  • İkizlerimiz tüp bebek. Oğlumuz ise kendiliğinden, tamamen doğal.”
  • “Allah nasip ederse durmak yok, iki çocuk daha istiyorum, 5 olsun.”
  • “Ben kıskancım ama sinsiyim. Alpaslan ise kıskançlıkta tam bir ruh hastası. “

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