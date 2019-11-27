Ebru Şancı: Bir köpeğimin fön ve yıkama bedeli 150 TL

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı 7 odalı, 8 köpekli, 30 bin TL'lik oyuncak evli villasının kapılarını ilk kez açtı. Eşi, iki kızı, annesi, yardımcıları ve 8 köpeğiyle aynı evde yaşan Ebru Şancı, merak edilenleri anlattı.

'Bütün köpekler evime gelsin'

‘Bütün köpekler evime gelsin ama misafir sevmiyorum’ diyen Ebru Şancı, bir köpeği için yıkama ve fön bedeli olarak 150 TL ödediğini söyledi.





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