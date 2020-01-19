Ebru Şancı hamile

Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. Her fırsatta kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Ebru Şancı, yeni bir bebek için eşini sonunda ikna etti.

Bebek beş haftalık

Eski manken geçen hafta gittiği Nişantaşı’ndaki özel bir klinikte yaptırdığı test sonucu beş haftalık hamile olduğunu öğrendi. Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk’ün gönlünden bu kez erkek geçiyor.





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