Ebru Şancı, ikizleri için özel sipariş verdi
Manken Ebru Şancı, 2014'te aşk yaşamaya başladığı Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Ekim 2016'da ikizleri Mila ve Ceylin'i dünyaya getirmişti
Göktürk'te lüks bir villada oturan Ebru Şancı, kızları Ceylin ve Mila için bahçeye 5 metrekare büyüklüğünde oyun evi yaptırıyor. Evde mutfaktan banyoya kadar her şey var.
Ebru Şancı, 2.5 yaşındaki kızları Mila ve Ceylin'in villasına 20 bin lira verecek.
Alpaslan Öztürk ikizleri Ceylin ve Mila ile
PAZAR POSTASI