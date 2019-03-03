Ebru Şancı, ikizleri için özel sipariş verdi

Göktürk'te lüks bir villada oturan Ebru Şancı, kızları Ceylin ve Mila için bahçeye 5 metrekare büyüklüğünde oyun evi yaptırıyor. Evde mutfaktan banyoya kadar her şey var.

Ebru Şancı, 2.5 yaşındaki kızları Mila ve Ceylin'in villasına 20 bin lira verecek.

Alpaslan Öztürk ikizleri Ceylin ve Mila ile

PAZAR POSTASI



