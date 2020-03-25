Magazin Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk katları ayırdı

Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk katları ayırdı

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Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk katları ayırdı

Corona virüs nedeniyle karantina süreci için eve kapanan isimlerden Ebru Şancı, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya telefonla bağlandı ve evdeki durumuyla ilgili "Sürekli tartışıp sürtüşüyoruz. Allah’tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık.” açıklamasını yaptı.

25 Mart 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Manken Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alparslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmiş, podyumlara veda etmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’i corona virüs salgını nedeniyle erteleyince çift kızlarını da alıp Bodrum’daki yazlıklarına taşındı. Ebru Şancı, Instagram’da paylaştığı videoda eşine, “Artık karantinadasın. İki seçeneğin var. A şıkkı; benimle ve kızlarınla olacaksın” dedi. Alparslan Öztürk, Ebru Şancı’nın sözü bitirmesini beklemeden “Kesinlikle B şıkkı” yanıtını verdi.

'Yan yana olmuyor'

Eşi ile sürekli tartışmaya başladıklarını söyleyen Ebru Şancı dün de Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya bağlandı. Şunları söyledi: “Alparslan, Göztepespor’da oynadığı için haftanın 5 günü İzmir’deydi. İki haftada bir de deplasmana gidiyordu.

Fazla görüşemiyorduk. Salgın korkusundan İstanbul’daki gelinlik atölyemi geçici olarak kapattım. Birlikte Bodrum’a geçtik. Ama gördük ki; aynı evde bu kadar uzun süre yan yana kalmaya alışık değilmişiz. Sürekli tartışıp sürtüşüyoruz. Allah’tan villamız 3 katlı. Katları ayırdık.” Ebru Şancı ile Alparslan Öztürk’ün bir oğlu olacak. Adı da belli: Kürşad.

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