Magazin Ebru Şancı: Kocam Nesrin'i beğeniyor

Ebru Şancı: Kocam Nesrin'i beğeniyor

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Ebru Şancı: Kocam Nesrin'i beğeniyor

2015 yılında Alpaslan Öztürk ile evlenen Ebru Şancı eşi hakkında itirafta bulundu. “Kocam, Nesrin Cavadzade’yi çok beğeniyor" diyen Şancı "Nesrin Cavadzade’yi gizlice takip ediyor musunuz?” sorusuna cevap verdi.

16 Nisan 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Ebru Şancı, Göztepespor’da oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk hakkında bir itirafta bulundu. Ebru Şancı “Kocam, Nesrin Cavadzade’ye büyük hayran. Öyle böyle değil, çok beğeniyor. Çünkü Alpaslan kadın gibi kadından hoşlanıyor. Eşimin bu hayranlığı beni şu ana kadar rahatsız etmedi. Ayrıca haklı, gerçekten güzel bir kız” dedi. Şancı “Nesrin Cavadzade’yi gizlice takip ediyor musunuz?” sorusuna da cevap verdi: “Yok ben bakmıyorum. Alpaslan paylaşımlarını illa ki görüyor.

'Kezbanım fethedilmeyi bekliyorum'

Nesrin Cavadzade bir röportajında şunları söylemişti. “Eskiden kadınlar fethedilirdi. Şimdi erkekler bunu bekliyor. Bu konuda tam bir Kezbanım. Fethedilmeyi bekliyorum. Hayatımda kimseyi aldatmadım. Ama ilişkim varken zihin olarak başka aşklara savrulduğum oldu. Aşka laf geçmiyor ki.


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