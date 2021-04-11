Ebru Şancı, sokak hayvanlarına yapılan muameleye isyan etti

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında hayatını birleştiren eski manken Ebru Şancı evinde, 8 köpekle yaşıyor. Şancı ayrıca sokak hayvanlarına da sık sık yardımcı oluyor. Bu durum ise yaşadığı sitenin bazı sakinlerini rahatsız ediyor.

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğuna tanık olunca çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı paylaşımında site yönetimine ödediği aidatını da söyledi.

İSTİFA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şancı, daha önce de davalık olduğu site yönetimini suçlarken "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" diyerek isyan etti.