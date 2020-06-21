Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmiş, mankenliğe veda etmişti. Koronavirüs salgını başlar başlamaz Bodrum’daki yazlığına giden ve hamileliğinin 7’nci ayının içinde olan Ebru Şancı dün Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya konuştu. Hemcinslerini kızdıracak açıklamalar yaptı.

Sezaryenle doğuracak

Ebru Şancı, “Karnım açık poz vermemi istiyorlar. ‘Hayır’ diyorum. Hamile haliyle karnı açık fotoğraf çektirenler beni rahatsız ediyor. Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle” dedi. Oğlu Kürşat’a hamile kaldığında 70 kilo olduğunu söyleyen Ebru Şancı şöyle konuştu: “Sadece 10 kilo aldım. Boyum da 1.80 olduğu için göstermiyorum. Doğum sezaryenle olacak. Normal doğum fantaziye kaçar. Oğlu olacağı için Alpaslan’ın topukları sevinçten kalçasına vuruyor.”

Ne tepki verecekler?

Kasım 2019’da anne olan Müge Boz, kısa süre önce oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya ve ikinci bebeğini martta doğuran Bergüzar Korel hamilelik dönemlerinde karnı açık pozlar vermişti. Oğlu Marsel’e kavuşacağı anı iple çeken oyuncu Cansu Tosun da Ebru Şancı’yı irite edenler kervanına katıldı.