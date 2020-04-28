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Magazin Ebru Şancı’dan karnı burnunda ilk poz

Ebru Şancı’dan karnı burnunda ilk poz

Magazin

Ebru Şancı’dan karnı burnunda ilk poz

Manken Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da tarihi bir şatoda evlenmiş ve podyumlara veda etmişti. 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getiren Şancı, 6 aylık hamile.

28 Nisan 2020, Salı 21:40 Son Güncelleme:
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Manken Ebru Şancı, 2014’te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da tarihi bir şatoda nikah masasına oturunca, podyumlara veda etmişti. 

Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti. 6 aylık hamile olan Ebru Şancı, Instagram hesabından “Hello 6. Ay. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah" notuyla fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şancı, dünyaya gelecek oğluna Kürşad adını verecek.

"Sevinçten havalara uçtu"

Ebru Şancı, “Bir tencere kısır yedim, çok gaz yapınca doktora koştum. O sırada ultrasona girdim. Meğer bebeğimizin cinsiyeti erkekmiş. Alparslan duyunca sevinçten havalara uçtu. Tüm takım arkadaşlarına baklava ısmarladı” açıklamasını yapmıştı


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