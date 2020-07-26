Magazin Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti

Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti

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Ebru Şancı'nın 10 yıllık miras davası bitti

1o yıllık miras davasını kazanan Ebru Şancı sevincini kızları Ceylin, Mia ve eşi Alpaslan Öztürk ile paylaştı.

26 Temmuz 2020, Pazar 08:46 Son Güncelleme:
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Ebru Şancı 12 yıl önce vefat eden dedesi Mehmet Şancı’dan miras kalan Eminönü-Gedikpaşa’daki 120 dükkanlı 2 han için dava açmıştı. Çünkü dedesinin ikinci eşi hanlardan birini istemişti. 2010’dan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Karşı taraf Ebru Şancı ve diğer 3 mirasçıyla 765 bin TL karşılığında uzlaşmayı kabul etti. İki han satışa çıkacak. Elde edilecek paranın dörtte biri Şancı’ya kalacak.

'Mirasına sahip çıktım'

Ebru Şancı “Dedem Mehmet, Malatya- Pötürge’den İstanbul’a geldiğinde o hanlarda hamal olarak çalışmış. Yıllar içinde başarılı olup çalıştığı hanı almış. Ardından ikinci bir hanın daha sahibi olmuş. Dedemin alın teriyle kazandığı mirasına sahip çıktım” dedi.


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