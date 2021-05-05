Ebru Yaşar: 1 yıldır para kazanamıyorum

Eski halimle gündeme gelmek rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı.

İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. En önemlisi ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman o kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu. Yıllar sonra beni İbo Show’a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil.

Evliliğin sırrı bence bir elmanın iki yarısını bulma meselesi. Evlilik konusunda kaderci bir insanım. Bir süre sonra hayattaki tecrübelerimle Necat’ın doğru insan olduğuna karar verdim.

Severek evlendik, onun bana ve mesleğime saygı duyuyor olması önemliydi. Çocuklar da tabii ki yuvayı perçinliyor. Biz eşimle bir pastayız. Çocuklar da pastanın üzerindeki lezzetli kremalar.

Herkesin kalbine dokunacak şarkılara imza attım. Ben dünyanın aşk sayesinde ayakta kaldığına inananlardanım. Ne kadar mekanikleşmiş olsak bile, insanların her hücresinde aşkın belirti göstereceğine ve dünyada kalacağına inanıyorum.

Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum.

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