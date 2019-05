Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars'a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek.

Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars'a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya en çok ilgi gösteren ülke ise Türkiye oldu.

Durum böyle olunca sanat camiasından da birçok kişi kampanyaya dahil oldu. Bunlardan biri de şarkıcı Ebru Yaşar oldu.

''NASA'DAN BİLETİMİ ALDIM''

Ebru Yaşar, Instagram hesabından başvuru yaptığı bir gönderiyi esprili bir not ile takipçileriyle paylaştı: ''Bayramda her yer çok kalabalıkmış. Yer bulamayınca NASA'dan biletimi aldım arkadaşlar. İnşallah hava da iyidir.''

İŞTE EBRU YAŞAR'IN O PAYLAŞIMI: