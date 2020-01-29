Magazin Ebru Yaşar da harekete geçti

Ebru Yaşar da harekete geçti

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Ebru Yaşar da harekete geçti

Ünlüsanatçı Ebru Yaşar, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası kolları sıvadı. Yaşar, bir kamyon dolusu gıda malzemesini depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ’a gönderdi.

29 Ocak 2020, Çarşamba 21:27 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olayda 41 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı. Tüm Türkiye olay sonrası depremzedelere yardım etmek amacıyla seferberlik başlattı.

Tonlarca gıda malzemesi

Depremzedelerin yardımına koşan isimlerin başında da Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven’in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar geldi. Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ’daki depremzedelere gönderdi.

İHA


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