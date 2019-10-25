Şarkıyı daha önce de Sıla ve Özcan Deniz seslendirmek istemiş ancak Feridun Düzağaç’dan izin çıkmamıştı.

'50 kişilik ekiple 100 bin TL’ye klip çekti'

Müzik kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Ebru Yaşar şarkıyı 100 bin TL’ye aldı. Hasan Kuyucu yönetiminde 50 kişilik ekiple 100 bin TL’ye klip çekti. Mustafa Ceceli’nin yaptığı düzenleme için de 100 bin TL’ye yakın para harcadı.

'Klip bilim kurgu tadında oldu'

300 bin TL’lik ‘Alev Alev’in tanıtımı için objektif karşısına geçen Ebru Yaşar “Klip bilim kurgu tadında oldu” dedi.

***Ebru Yaşar 2017’de çıkardığı ‘Haddinden Fazla’ albümüyle 2 yılda 21 ödül almıştı.

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