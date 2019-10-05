Ebru Yaşar'dan Netflix sürprizi

Ebru Yaşar, dünyaca ünlü dijital dizi ve film platformu Netflix’le anlaştı. Ünlü şarkıcı, yakında Netflix için çekilecek bir sinema filmi için kamera karşısına geçecek

05 Ekim 2019, Cumartesi 09:18
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Ebru Yaşar'dan Netflix sürprizi

Önceki gün Zorlu Center’da görüntülenen Ebru Yaşar, habercilerle sohbeti sırasında sürpriz projesini ilk kez açıkladı. Şarkıcı, Netflix ile anlaştığını, yakında o platform adına çekilecek bir filmde kamera karşısına geçeceğini söyledi:

'Anlaşmaya vardık'

“Çok farklı bir sinema filmi için Netflix’le anlaştım. Detaylar hakkında konuşmak için erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix’in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum zaten. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım için çok heyecanlıyım.”


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