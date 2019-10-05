Önceki gün Zorlu Center’da görüntülenen Ebru Yaşar, habercilerle sohbeti sırasında sürpriz projesini ilk kez açıkladı. Şarkıcı, Netflix ile anlaştığını, yakında o platform adına çekilecek bir filmde kamera karşısına geçeceğini söyledi:

'Anlaşmaya vardık'

“Çok farklı bir sinema filmi için Netflix’le anlaştım. Detaylar hakkında konuşmak için erken, fakat anlaşmayı sağladık. Buradan da Netflix’in yetkilileri ile görüşmeye gidiyorum zaten. Dünyanın en büyük dijital platformunda yer alacağım için çok heyecanlıyım.”





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