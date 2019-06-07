2012 senesinde yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de hem gösterdiği performansla hem de güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve yarışmanın ardından mankenliğe devam eden Begüm Yücetan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programın takipçileri Ece Begüm Yücetan kimdir? Begüm Yücetan kaç yaşında? sorularını aratıyor. İşte Ece Begüm Yücetan hakkındaki detaylar…

ECE BEGÜM YÜCETAN KİMDİR?

Ece Begüm Yücetan kimdir, 2012 yılında Survivor Ünlüler – gönüllüler yarışmasına katılmıştır. Ece Begüm Yücetan, 27 Ağustos 1988 tarihinde İzmir‘de doğdu. İlkokulu Özel Türk Kolejinde okuyan Begüm, lise hayatını Karşıyaka Lise’sinde tamamladı. Yükseköğrenimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi‘nde Türkçe İngilizce Mütercim Tercümanlık olarak devam ettirdikten 2 yıl sonra ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Açıköğretim Fakültesinde Medya İletişimi okudu, aynı zamanda modellik yapmaktadır.