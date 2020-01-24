Ece Çeşmioğlu ilk kez açıkladı: 'Yes' diye çığlık attım

'Mucize Doktor' Taner Olmaz ile Ece Çeşmioğlu evleniyor... Güzel oyuncu, "İlk defa burada söylüyorum" dedi ve yaşadığı sevinci anlattı.

"Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi."

Çok detaya girmek istemediğini belirten Çeşmioğlu bir kez daha Belçika'nın Brugge kentine gitmek istediğini söyledi.

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