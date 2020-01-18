Ece Erken: Doğru adamı bulamayanlardanım

Geçimsizlik ve şiddet iddiasıyla boşanan Ece Erken- Serkan Uçar çifti, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başlamışlardı. İkilinin bu hamlesi ‘Barıştılar mı?’ sorusunu akıllara getirmişti.

Ece Erken, "eski eşiyle barıştıkları" iddiası üzerine sunuculuğunu yaptığı programda konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Ünlü sunucu, "Bir evlilik yaptık. O evlilikten muhteşem bir oğlum var. Allah sağlık versin evlatlarımıza. Beni Instagram'dan takibe aldı, ben de onu aldım. 'Tekrar barıştılar mı, tekrar birlikteler mi?' şeklinde haber çıktı. Böyle bir şey yok, sittinsene geçse olmayacak bir şey. Eymen'in babası olarak kalacak bir insan. Hayatımda kimse yok. Zamanında çok büyük sıkıntılar yaşadık. 'Çocuğuma artık babalık yapmak istiyorum' dedi, evlat söz konusu tabii ki ben de 'başım üstüne' dedim" ifadelerini kullandı.

Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar’la hayatını birleştirmiş, bu evlilikten Eymen adında oğlu olmuştu.

Doğru adamı bulamadım

Sunucu Ece Erken bir fotoğrafını paylaştı ve altına düştüğü not ile dikkat çekti:

"Şu fotoğrafı annem eymenikoya bakarken çekmiş, nasıl aşık bakmışım. Evet önce Allah'ıma sonra o yarattığı miniğime aşığım. Keşke çevremizdeki, seveceğimiz, sevdiğimiz adamlar da çocuklar kadar saf, temiz, dürüst, kalbi güzel olsa... Bugüne kadar doğru adamı bulamayanlardanım, aramıyorum ayrı ama..."