Magazin Ece Erken gözyaşlarına boğuldu: Katiller cezasını çeksin

Ece Erken gözyaşlarına boğuldu: Katiller cezasını çeksin

Magazin

Ece Erken gözyaşlarına boğuldu: Katiller cezasını çeksin

Ece Erken, 1 hafta önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için mevlit okuttu.

03 Şubat 2022, Perşembe 19:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakırköy’deki bir mekânda uğradığı silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için Hazreti Yuşa Camii’nde mevlit okutuldu.

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Mevlite Ece Erken’in yanı sıra bir süredir küs olduğu Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları katıldı. Ece Erken, mevlitin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii’ne yakınlarını koluna girerek geldi. Yürümekte zorlanan Ece Erken, açıklama yapmadan ağlayarak camiye giriş yaptı. Mevlit sonrası güçlükle kısa bir konuşma yapan Erken, “Sadece katiller yakalansın. Cezasını çeksin. Kocam…” dedi.

Demet Akalın, eski dostunu yalnız bırakmadı...

Mevlite gelenlere Yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.


Hürriyet / Behlül Aydın

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
4 Şubat 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Cilt bakımında minimalleşme eğilimi artıyor!
Yasemin Candemir
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Kısmetse Survivor
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Yıldız Kenter belgeseli
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Gurur duydum
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ruha dokunan sihirli parmaklar
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İddialı dizi final yapıyor! Cuma günü son bölümüyle ekrana gelecek