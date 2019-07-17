Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Ece Erken, yaz tatiline devam ettiğini, bir iş görüşmesi için İstanbul'a geldiğini söyledi.

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden sunucu, "Alaçatı tatili süper geçiyor ama malum yeni sezon yaklaşıyor. Onun için birkaç görüşmem var. Günübirlik İstanbul'a geldim, bugün görüşmelerimi bitirip hemen tatile geri döneceğim" dedi.

Alışveriş sonrası bir restoranda iş arkadaşları ile buluşan Ece Erken, yeni sezon üzerine toplantı yaptı.