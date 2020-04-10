Magazin Ece Erken kafaları karıştırdı: Geçmişi elimde

Ece Erken kafaları karıştırdı: Geçmişi elimde

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Ece Erken kafaları karıştırdı: Geçmişi elimde

Şubat ayında Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurdu. Ece Erken’in sevgilisi için ‘geçmişi elimde’ demesi kafaları karıştırdı.

10 Nisan 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Ece Erken’in evli ve iki çocuk babası Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı geçen şubatta ortaya çıkmıştı. Sevgilisi eşine dönmek isteyince de evinin önündeki lüks otomobillerinin dikiz aynalarını kırmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Boşanmak istememin; üçüncü bir kişiyle alakası yok. Allah’tan gelen bir gönül ilişkisi yaşıyorum” demişti. Eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu ise “İhanetten önce mutlu bir yuvamız vardı. Şafak onu affetmem için sürekli yalvarıyor” açıklamasını yapmıştı.

Ailesine döndü

Şafak benim her zaman yanımda ve arkamda. Gerçekler mutlaka ortaya çıkacak” diyen Ece Erken dün yasak ilişkisine nokta koyduğunu duyurdu. Sosyal medyadan şu açıklamada bulundu: “Yuva yıkmadım. Yanlışımdan döndüm, ayrıldım. Onun rahatlığı ile söylüyorum, daha acı. Geçmişi elimde şu an!

Herkes kendi önünü süpürsün. Ne hırsızlık yaptım, ne de dolandırıcılık sizler gibi. Aynaya bakıp kendinizden utanın.” Ece Erken’in sevgilisi için ‘geçmişi elimde’ demesi kafaları karıştırdı. Evine dönen Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise ailesiyle birlikte karantinada.

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