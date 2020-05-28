Magazin Ece Erken savcılığa koştu!

Ece Erken savcılığa koştu!

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Ece Erken savcılığa koştu!

Sunucu Ece Erken kendisini, ‘Behzat Ç. rol yapar, Erdal Ç. gerçekleri yapar. Susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim’ diye tehditler savuran sapığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 Mayıs 2020, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilişkisiyle olay olan sunucu Ece Erken'in bu kez telefon sapığı ile başı derde girdi.

Soruşturma başlatıldı

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre, kendisine sosyal medya ve yakınlarından ulaşarak ölüm tehditleri savuran kişi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Erken, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Instagram'da kendime ait olan sayfamdan yaptığım paylaşımların altına gerçek ismini bilmediğim ancak kendisini Erdal Ç. olarak tanıtan bir kişi tarafından tehdit mesajları yazılıyor. Asıl ismini bilmiyorum ama dilekçede vermiş olduğum numarayı kullanıyor."

Dilekçesinde sapığının sevgilisi olduğunu söylediğini, asistanını, makyözünü aradığını belirten Erken, şöyle devam etti:

"Bu kişi asistanıma, makyözüme 'Sevgilime selamımı ilet ve onu çok sevdiğimi söyle. Ece şu an yanınızdaysa beni aramasını söyler misiniz? Şu an Samsun'dayım, böyle susmaya devam ederse oraya gelmek zorunda kalacağım. Behzat Ç. rol yapar ama Erdal Ç. gerçekleri yapar. Susmaya devam edersen yanına gelmek zorunda kalacağım, aksiyonu severim' gibi sözler söylemiş."

Erken'in şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


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