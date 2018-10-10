Ece Erken’in annesi Nurhan Erken, sosyal medya hesabından "Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın” diyerek kızıyla sorun yaşadığını gözler önüne sermişti.

'EVLATLARLA UĞRAŞILMAZ, İLGİLENİLİR'

Bir süredir annesiyle küs olan Ece Erken, annesinin açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Sunucu, "Uğraşılacak ne yaştayım ne de kötü durumdayım. Anneler, babalar evlatlarıyla uğraşmaz, ilgilenir" diyerek annesine olan kızgınlığını dile getirdi.

Geçen haftalarda kızlarının arasındaki huzursuzluktan dolayı intihara teşebbüs eden şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'den sonra bu haber; ünlüler ve anneleri arasındaki küslüğü gözler önüne seren ikinci haber oldu.

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