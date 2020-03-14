Yasak aşk iddiası gündeme bomba gibi düşen Ece Erken’in, Fikret Orman'ın başkanlık döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açmıştı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran Benan Hanım bir de bir video paylaştı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı video herkesi şoke etti.

'Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir'

Benan Mahmutyazıcıoğlu paylaşımda şunları yazdı:

Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir.









Tuğba Ekinci'den Ece Erken'e destek

Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun paylaştığı videonun ardından Ece Erken'e Tuğba Ekinci destek çıktı. Ekinci Instagram hesabından Ece Erken'in fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

“Ece Erken, dünya tatlısı bir insandır. Arada olur öyle aşk hikayeleri. Bence karşı taraf daha tehlikeli. İkisi de gururlu olduklarına eminler mi? Benim arkadaşım delikanlı gibi kırıp dökmüş ne var yani?”



