Magazin Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Magazin

Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 00:30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edilen ve saldırının ardından hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

27 Ocak 2022, Perşembe 07:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi.



Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Beşiktaş resmi hesabından yapılan açıklamada, "Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.


İlgili Haberler
Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan dedikoduları bitiren paylaşımEce Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Gökay Kalaycıoğlu isyan etti
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Tavuklar düşünsün
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Yıldız Tilbe'den özel açıklamalar
Suna Akyıldız
Funda Duru
Pardon! Teyze mi dediniz? Şimdi tekrarlayalım: 50 yaş yeni 30!
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Kadın bakışı ve erkek bakışı elbette farklı
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Büyük babadan iş tüyoları
Bekir Saçar
Yasemin Candemir
“Söze dökülen korkular, ne kadar çok konuşursanız kaçacak delik arar!”
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Berrak Tüzünataç: Tutkuyla çalışan bir makineyim!