Hacker'lardan yardım isteyen Ece Erken, 3 bin 800 videosunun silindiğini açıkladı.

'Şu an hepimiz tehlikedeyiz'

Ece Erken, açıklamasında "Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum.

'Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama...'

Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz" diyerek isyan etti.

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