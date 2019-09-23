Ece Gürsel ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı

Manken Ece Gürsel, bir pet market açılışına katıldı. Açılışta renkli görüntüler yaşandı. Açılışa ünlü mankenler Vahe Kılıçarslan ile Ece Gürsel de katıldı.

'15 YAŞINDA OLAN KÖPEĞİMİ DAHA YENİ KAYBETTİM'

Açılışta konuşan Gürsel, elbisenin kenarından gözüken dövmesini göstererek, “Hayvanlarla bağım çok güçlüdür, 15 yaşında olan köpeğimi daha yeni kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum, onun için vücuduma dövmesini yaptırdım” dedi.





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