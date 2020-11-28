Bebeklik Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek?

Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek?

Bebeklik

Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek?

Ece ismi kız çocuklarına verilen kulağa hoş gelen isimlerden birisidir. Ece isminin anlamı son günlerde popülerliğin artmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek? Ece isminin kökeni nedir? Sorusunu soranlara işte cevabı…

28 Kasım 2020, Cumartesi 16:09 Son Güncelleme:
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Ece isminin anlamı, insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek? Ece isminin kökeni nedir, soruları internet ortamında sıkça aranan isimlerden biri haline geldi. Anne ve baba adaylarının dünyaya getirecekleri çocuklarına Ece ismini vermek istemeleriyle anlamını internet ortamından araştırmaya başladılar. Peki Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek? 

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Ece isminin anlamı nedir?

Ece ne demek?

1. Sezen, Sezgisi Olan, Sezme Yeteneği Olan, Sezgen, Duyumsayan, Sezici

2. Baş Reis.

3. Ana.

4. Yaşlı Kadın.

5. Kraliçe

6. TDK Başkan, ulu, ileri gelen.

Ece isminin cinsiyeti

Kız

Ece isminin kökeni

Türkçe

Ece isminin özellikleri 

Alımlı, eğlenceli, çekici ve herkesle dost olan tiplerdir. İnsanların kalbini anında kazanırlar. Her ne kadar samimi gözükseler de çok da fazla samimi değillerdir. Zaman zaman düşünceleri değişebilir sabit fikirli değillerdir. Bazen çok muhabbetçi bazen de kalp kırabilirler.


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