Ece isminin anlamı, insanlar tarafından sıklıkla kullanılmaya başlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek? Ece isminin kökeni nedir, soruları internet ortamında sıkça aranan isimlerden biri haline geldi. Anne ve baba adaylarının dünyaya getirecekleri çocuklarına Ece ismini vermek istemeleriyle anlamını internet ortamından araştırmaya başladılar. Peki Ece isminin anlamı nedir? Ece ne demek?

Ece isminin anlamı nedir?

Ece ne demek?

1. Sezen, Sezgisi Olan, Sezme Yeteneği Olan, Sezgen, Duyumsayan, Sezici

2. Baş Reis.

3. Ana.

4. Yaşlı Kadın.

5. Kraliçe

6. TDK Başkan, ulu, ileri gelen.

Ece isminin cinsiyeti

Kız

Ece isminin kökeni

Türkçe

Ece isminin özellikleri

Alımlı, eğlenceli, çekici ve herkesle dost olan tiplerdir. İnsanların kalbini anında kazanırlar. Her ne kadar samimi gözükseler de çok da fazla samimi değillerdir. Zaman zaman düşünceleri değişebilir sabit fikirli değillerdir. Bazen çok muhabbetçi bazen de kalp kırabilirler.







