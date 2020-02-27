Magazin Ece Özdikici ve Mert Duyal minik dostlarını paylaşıp boşandılar

Ece Özdikici ve Mert Duyal minik dostlarını paylaşıp boşandılar

Magazin

Ece Özdikici ve Mert Duyal minik dostlarını paylaşıp boşandılar

Altı yıl önce evlenen Ece Özdikici-Mert Duyal çifti, anlaşmalı boşanma davasında, üç kedi ve bir köpeği paylaştı

27 Şubat 2020, Perşembe 09:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Ece Özdikici, altı yıl evli kaldığı mimar Mert Duyal’dan, iki hafta önce Kartal Adliyesi’nde anlaşmalı boşandı. Çocukları olmayan çift, üç kedi ve bir köpeği, protokole koydurdukları bir maddeyle paylaştı. Mahkeme, Yampirik ve Curly adlı kedilerin, 15 gün oyuncuda, 15 gün ise Duyal’da kalmasına karar verdi.

Anlaşmaya göre, köpek Bodrum ve kedi Şeker 15 gün dönüşümlü olarak taraflarda kalacak. Minik dostlarından vazgeçemeyen ikili, birbirlerinden maddi olarak hiçbir talepte bulunmadı. Arkadaş kalan oyuncuyla mimar, kedi ve köpekleriyle de yakından ilgilenerek, onları hiç yalnız bırakmıyor.


İlgili Haberler
5 dakikada dünyadan magazin (27 Şubat 2020)


İlgili Haberler
27 Şubat 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)


İlgili Haberler
5 dakikada magazin turu (27 Şubat 2020)


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Sakin kalmak lazım!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Arzum Onan, Gülenay Kalkan'a destek oluyor