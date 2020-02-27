Ece Özdikici ve Mert Duyal minik dostlarını paylaşıp boşandılar

Ece Özdikici, altı yıl evli kaldığı mimar Mert Duyal’dan, iki hafta önce Kartal Adliyesi’nde anlaşmalı boşandı. Çocukları olmayan çift, üç kedi ve bir köpeği, protokole koydurdukları bir maddeyle paylaştı. Mahkeme, Yampirik ve Curly adlı kedilerin, 15 gün oyuncuda, 15 gün ise Duyal’da kalmasına karar verdi.

Anlaşmaya göre, köpek Bodrum ve kedi Şeker 15 gün dönüşümlü olarak taraflarda kalacak. Minik dostlarından vazgeçemeyen ikili, birbirlerinden maddi olarak hiçbir talepte bulunmadı. Arkadaş kalan oyuncuyla mimar, kedi ve köpekleriyle de yakından ilgilenerek, onları hiç yalnız bırakmıyor.















