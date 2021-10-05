“Ece Ronay kimdir, kaç yaşında ve nereli?” ve “Ece Ronay ne iş yapıyor?” soruları, Mehmet Ali Erbil hakkında bulunduğu iddiaların ardından günün en çok merak edilen konuları arasına girdi. Genç şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden Mehmet Ali Erbil’den geldiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve yazışma görüntülerini paylaşırken, ünlü isim tarafından tacize uğradığını ve psikolojik şiddete maruz kaldığını kaydetti.

ECE RONAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ece Ronay, 17 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Şu an 24 yaşında olan genç kadın aslen Diyarbakırlıdır.

Sanko Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olan genç şarkıcının son dönemlerde çıkarttığı şarkıların birçoğu trendlere girdi. Ece Ronay’ın son çıkardığı şarkı "Git Çatla" şu anda Youtube trendlerde 1. sırada bulunuyor.

İlk olarak Karpuz isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay’ın bu parçası Youtube'da şu ana kadar 76 milyon kez izlenmiş ve dinlendi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Instagram'da @eceronayofficial adresi ile yer alıyor ve toplamda 1,1 milyon takipçisi

ECE RONAY’IN ŞARKILARI

Karpuz: 76 milyon izlendi.

Hıyar: 15 milyon izlendi.

Şiki Şiki: 84 milyon izlendi.

Baba Yorgun: 43 milyon izlendi. (Ece Ronay&Tefo)

Sevesim: 13 milyon izlendi.

MEHMET ALİ ERBİL’E TACİZ İDDİASINDA BULUNDU…

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in kendisine yolladığı mesajlardan rahatsız olduğunu belirterek sosyal medya sayfasından Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları yayınladı.

Ece Ronay paylaşımında, “Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim.

Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok degil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugun bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tofana düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun.” ifadelerini kullandı.



