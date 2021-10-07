Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir, Mehmet Ali Erbil ile bir araya geldi ve buluşmanın ardından ünlü şovmen bir video yayınladı. Videoda bu olayın artık kapatılması gerektiğini söyleyen Erbil’e Ece Ronay’ın nişanlısı da teşekkür etti. Bu videonun ardından Ece Ronay ise, Mehmet Bilir hakkında “Sanırım artık nişanlım değil” ifadesinin kullandı…

ECE RONAY’IN NİŞANLISI MEHMET BİLİR KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Eve Ronay’ı nişanlısı olarak bilinen Mehmet Bilir hakkında bir bilgi bulunuyor. @mehmetrustubilir kullanıcı adıyla yer Instagram’da yer alan genç adamın 84,1 bin takipçisi bulunuyor.

ECE RONAY’IN NİŞANLISI İLE MEHMET ALİ ERBİL BİR ARAYA GELDİ

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil olayının ardından yeni hamle Mehmet Ali Erbil tarafından geldi. Ece Ronay’ın nişanlısını evine davet eden ünlü şovmen, davetin ardından Mehmet Bilir ile bir video yayınladı. Mehmet Ali Erbil videoda, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir de Erbil’e "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum" dedi.

Videonun yayınlanmasının ardından Ece Ronay’dan anlamlı bir tepki geldi. Ronay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" ifadelerini kullandı ve Mehmet Bilir için, “Sanım artık nişanlım değil.” dedi.