Ece Seçkin: Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı diliyorum

28. yaş gününü kutlayan Ece Seçkin’e pilot nişanlısı Çağrı Terlemez 600.000 pound değerinde Porsche marka bir araba aldı.

Ece Seçkin, “Boyumla dalga geçen tüm kızlara 1.50 şansı ve yere yakınlığı diliyorum.” dedi.

Doğum gününden bir fotoğraf paylaşan Ece Seçkin şu notu düştü:

Biricik ekibim, dostlarım, ailem ve canım aşkım… Bana sizlere sahip olmanın mutluluğunu bir kere daha yaşattınız.

Sizler sayesinde bir kere daha şükrettim ve teşekkür ettim hayatıma...Sizlerden de binlerce doğum günü mesajı ve güzel dilek aldım.

Yeni yaşımı kutlayan şans ve başarı dileyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Tanıdığım tanımadığım ama varlığını her daim kalbimde hissettiğim herkes için sağlık, mutluluk ve aşk dilerim.

Yeni yaş bana yeni şarkılar, daha çok dans, daha çok müzik, daha büyük hayaller getirsin.

Ayrıca fan’larımın doğum günüm için yaptığı fidan bağışını da söylemeden geçemeyeceğim. Beni bir kez daha gururlandırdınız...

Hepiniz iyi ki varsınız

Sizi çok seviyorum.

Ece



