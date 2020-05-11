Ece Seçkin: Çağrı olmasa delirirdim

Ece Seçkin karantina günlerinin nasıl geçtiğini Kanal D’deki ‘2. Safya’ya anlattı. “Her hafta 2 şehir değiştirip konser veren bir şarkıcı olarak çok etkilendim. Sahneyi, seyircileri, alkış sesini çok özledim. Açıkçası salgın uzarsa unutulmaktan çok korkuyorum. Allah göstermesin. Kendimi temizliğe verdim, ellerimle yer siliyorum. Her yerim yara bere oldu. Çağrı yanımda olmasa delirirdim. İyi ki var” diye konuştu.

'Günde 7 kere süpürüyor'

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez de şunları söyledi: “Bu süreçte Ece’nin takıntıları arttı. Tabii ki bundan şikayetçiyim. Mesela; aynı noktayı günde 7 kez süpürüyor, üzerine de siliyor. Bir tel saçım yere düşsün, yüreğim hopluyor! Sabahları çok gergin olduğu için Ece’den erken kalkıp mutfağı ben temizliyorum. Ama Allah için şahane yemekler yapıyor, babaannemi aratmıyor. Eli çok lezzetli.”



