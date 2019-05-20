TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etti. Sağın ise Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıkladı.

Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.

Cem Aydınlı

Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin de şarkıcı Ece Seçkin olduğunu söyledi.

ECE SEÇKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bugün Ece Seçkin'den bir açıklama geldi. Seçkin, Instastory'den yaptığı bir paylaşımla şunları dile getirdi:

''Müvekkilimiz Sayın Ece Seçkin, 19/05/2019 tarihinde yayınlanan Sabah Gazetesi haberi ile kendisi hakkındaki iddiaları üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktadır.

Müvekkilimizin taraf olmadığı ilgili savcılık dosyasında ifadesi alınan şahsın, hiçbir dayanağı bulunmayan be mesnetsiz ifadelerle müvekkilimizi hedef göstererek asılsız iddialarını temellendirmeye çalıştığı açıktır.!''



