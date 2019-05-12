Ece Seçkin'den takipçisine cevap

Popçu Ece Seçkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'boya bak' yorumunu yapan takipçisine ağır cevap verdi

12 Mayıs 2019, Pazar 22:00
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Ece Seçkin'den takipçisine cevap

Ece Seçkin, takipçisine verdiği ağır cevap ile gündemde.

Seçkin, önceki gün çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.Fotoğrafın altına bir takipçisinin 'Boya bak' yazması üzerine Seçkin, adeta ateş püskürdü.

'DOLGUDAN PATLAMAK ÜZERE'

Ece Seçkin takipçisine, 'Üst dudağın dolgudan patlamak üzere. Profil fotoğrafından çıkıp evreni kaplayacak gibi, dikkat et' dedi.

İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı;

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