Ece Seçkin'den takipçisine cevap
Popçu Ece Seçkin, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'boya bak' yorumunu yapan takipçisine ağır cevap verdi
Ece Seçkin, takipçisine verdiği ağır cevap ile gündemde.
Seçkin, önceki gün çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından yayınladı.Fotoğrafın altına bir takipçisinin 'Boya bak' yazması üzerine Seçkin, adeta ateş püskürdü.
'DOLGUDAN PATLAMAK ÜZERE'
Ece Seçkin takipçisine, 'Üst dudağın dolgudan patlamak üzere. Profil fotoğrafından çıkıp evreni kaplayacak gibi, dikkat et' dedi.
İşte Ece Seçkin'in o paylaşımı;