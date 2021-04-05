Magazin Ece Seçkin'in büyük korkusu!

Ece Seçkin'in büyük korkusu!

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Ece Seçkin'in büyük korkusu!

Ece Seçkin’in babası Eyüp Seçkin ve babaannesi Necla Seçkin koronavirüse yakalandı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 09:03 Son Güncelleme:
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Haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı:

“Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım.”


'AŞI KORUYOR ONU'

Babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, “Babaannem 93 yaşında. Allah’a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah’ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür” dedi.

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